Займи, но выйди: Сити предупредил клиентов о непродлении действия кредиток

Ситибанк стал предупреждать клиентов о непродлении договоров по кредитным картам . Он предлагает перейти на обслуживание в «Уралсиб» с сохранением лимитов и ставки. СМС с такой информацией Сити массово разослал клиентам 29-30 мая , узнали «Известия». В обеих кредитных организациях подтвердили, что будут предлагать людям перейти из одного банка в другой с их согласия в соответствии с действующим законодательством. По словам экспертов, рассылка клиентам может быть определенным этапом в «дорожной карте» Сити по уходу из России .

Переход предлагается

Клиенты Ситибанка начали массово получать уведомления о том, что договоры по кредитным картам не будут продлены после их истечения . Об этом рассказали участники форума Banki.ru 29-30 мая (с их заявлениями ознакомились «Известия»). Сообщения рассылаются даже тем клиентам, у которых кредитный договор заканчивается не скоро — через три-четыре месяца .

Финорганизация предлагает потребителям перейти на обслуживание в «Уралсиб» . После активации карты в новом банке прежний договор будет расторгнут, а кредитка Сити заблокирована. При этом задолженность и личные средства полностью переведут на новый продукт. В случае отказа клиент должен погасить долг по карте и перечислить свои деньги до истечения договора .

Подобное сообщение пришло и москвичке Елене, которая поделилась информацией с «Известиями». Ее карта действует до октября 2023-го, и Ситибанк предложил досрочно расторгнуть договор и перейти в «Уралсиб» . В СМС рекомендуют перейти по ссылке, в ней — заявление, которым он поручает банку заблокировать свой счет и перевести деньги в другую финорганизацию.

В колл-центре Сити подтвердили, что банк начал передачу клиентов с кредитками в «Уралсиб» . Для каждого формировались индивидуальные предложения. По ссылке в сообщении указана более детальная информация и условия, однако лимиты и процентная ставка сохранятся, сообщили в службе поддержи. Там объяснили: сейчас Ситибанк сворачивает бизнес в России, поэтому ряд договоров не будет продлен по решению банка — в одностороннем порядке.

Клиенты могут либо погасить сумму задолженности до даты, указанной в сообщении, и в последствии карта будет закрыта. Либо — перейти в «Уралсиб» и продолжить пользоваться кредитными средствами в другом банке, подтвердили в колл-центре.

Сити заключил соглашение с банком «Уралсиб», в рамках которого действующим держателям кредитных карт при условии получения их согласия будет предлагаться переход на обслуживание в последний в соответствии с российским законодательством, заявили «Известиям» в пресс-службе Ситибанка.

Эту информацию также подтвердили в пресс-службе «Уралсиба». Там гарантируют, что кредитный лимит и процентная ставка для клиента сохранятся. В финансовой организации подчеркнули, что просят людей не обращаться самостоятельно за получением карты , а дождаться коммуникации, которая в обязательном порядке будет со стороны банка.

Российский Ситибанк принадлежит американской Citigroup и работает в РФ с 1993 года. В апреле 2021-го кредитная организация объявила о решении продать розничный бизнес в 14 странах, в том числе в РФ. В марте 2022-го Сити заявил, что расширяет периметр продажи на бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. 28 октября 2022 года банк реализовал портфель потребительских займов и задолженность по кредитным картам клиентов «Уралсибу».

В конце прошлого года СМИ со ссылкой на пресс-службу покупателя писали, что Ситибанк передаст свой портфель потребительских кредитов до конца 2022-го, а кредитные карты — в первом полугодии 2023-го. К концу I квартала 2023-го Ситибанк планировал прекратить предоставление практически всех услуг и сервисов в России для корпоративных клиентов.

Справка «Известий» По последним данным, в апреле 2021-го в Ситибанке обслуживалось около 500 тыс. клиентов-физлиц. К началу февраля 2022 года объем активов розничных клиентов по кредитным картам составлял 20,7 млрд рублей.

Уйти нельзя остаться

Ситибанк давно собирался уйти из России — о таких планах он заявил еще до спецоперации , напомнил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он отметил, что рассылка СМС клиентам, у которых есть кредитные карты, может быть очередным этапом в «дорожной карте» этого процесса.

Сити изначально ставил своей целью именно сворачивание бизнеса в России , отметил Алексей Войлуков. Один из сценариев — это продажа бизнеса банковской или небанковской структуре целиком, на что нужно получать разрешение правительства . Другой вариант — его продажа по частям и постепенное прекращение обязательств перед клиентами.

— Ликвидация банковского бизнеса — гораздо более трудозатратный и длительный процесс, чем, например, в отношении ритейла. Кредитная организация получает лицензию у регулятора, и должна соответствовать ей. Например, если у человека или компании был депозит, банк должен выполнить все обязательства перед ним — вернуть все средства и заплатить проценты , — пояснил Алексей Войлуков.

Ситибанк вряд ли будет закрываться — с большей вероятностью он начнет отказываться от розничных активов, таких как платежный и депозитный бизнес , считает руководитель Лаборатории блокчейн и финтех Сколково Егор Кривошея. Уровень конкуренции на этом рынке очень высок, поэтому финансовые организации нередко из него выходят, фокусируясь на других сегментах.

Помимо Citigroup до февраля 2022 года в РФ работали и другие крупные иностранные организации. Это французский Росбанк (Societe Generale), австрийский Raiffeisen Bank и итальянский UniCredit. В апреле 2022-го «Интеррос» Владимира Потанина выкупил Росбанк у Societe Generale. Позднее «Интеррос» также приобрел 35% TCS Group (ее основной актив — Тинькофф Банк) у семьи Олега Тинькова.

Еще весной 2022-го UniCredit прекратил инвестиции в российское подразделение и заявил, что рассматривает варианты ухода из страны, однако до сих пор о его конкретных шагах неизвестно. Об аналогичных планах заявлял и Raiffaisen Bank. В начале мая Raiffeisen Bank International закрыла корсчета всех российских банков, кроме своей «дочки».