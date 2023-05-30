Экс-помощница Байдена заявила о планах получить российское гражданство

Бывшая помощница американского президента Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид сообщила 30 мая о своем намерении получить российское гражданство.

«Я очень благодарна моим друзьям здесь, в Москве, в России, которые приняли меня с распростертыми руками. <…> Я хотела бы <…> просить президента РФ Владимира Путина предоставить мне это гражданство», — высказалась она на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».

Рид выразила надежду, что получить паспорт РФ ей поможет депутат Государственной думы Мария Бутина, парламентарий пообещала обсудить данную тему в ходе заседания комитета по международным делам.

28 апреля Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России и лишающий приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Согласно закону, требования при приеме в гражданство РФ сокращаются для более чем 20 категорий лиц. При этом расширяются полномочия главы государства в сфере определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное гражданство.