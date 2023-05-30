Польша готова оказать Молдавии поддержку на пути в ЕС

Молдавия сообщила во вторник, 30 мая, что Польша готова предоставить политическую и экономическую поддержку стране на пути к вступлению в Европейский союз (ЕС).

Помимо политической поддержки, Польша предложила помощь в модернизации республики через инвестиции в ее экономику, сообщает пресс-служба молдавского парламента.

«Польша готова предоставить политическую поддержку, а также необходимые знания в усилиях Республики Молдова на пути к полному вступлению в ЕС. Поддержка будет предоставляться как на двусторонней основе, так и через соответствующие европейские механизмы и инструменты», — говорится в релизе, опубликованном на сайте молдавского парламента.

Согласно документу, молдавско-польская парламентская ассамблея верит в начало переговоров о вступлении страны в ЕС еще до конца года.

Президент Молдовы Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Тогда Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.