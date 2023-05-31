Названы основные факторы появления рака молочной железы

Заведующий радиотерапевтическим отделением Института ядерной медицины Корней Тевс рассказал «Известиям», какие факторы могут привести к появлению рака молочной железы.

Так, по его словам, основными причинами появления рака молочной железы могут быть дисгормональные нарушения, к которым могут привести следующие факторы: травма груди, отсутствие беременностей, первые роды после 30 лет, продолжительное курение, поздняя менопауза (после 55 лет), непрерывное употребление гормональных препаратов с целью контрацепции или лечения, ожирение и сахарный диабет второго типа и другие.

Особое значение в развитии грудной опухоли имеет наследственный фактор. Порядка 5–10% случаев рака груди передаются от родителей, заметил Тевс.

«В результате поломки генов BRCA1 и BRCA2, защищающих организм от канцерогенов и других провоцирующих факторов, в молочных железах начинают формироваться злокачественные новообразования. Из 100 женщин в возрасте до 40 лет, у которых выявлены дефекты в этих генах, патологию диагностируют у 20 человек. Среди женщин старше 60 лет — 55 человек. Однако сейчас даже пациентки с выявленной наследственной предрасположенностью, могут получить современное и качественное лечение, позволяющее излечиться и забыть о раке», — подчеркнул он.

Поводом для обследования молочной железы могут стать такие признаки, как повышенная болезненная чувствительность груди, никак не связанная с предменструальным синдромом, подозрительные уплотнения при самодиагностике, увеличение подмышечных лимфатических узлов, кровянистые выделения из сосков, асимметрия молочных желез, слабость, быстрая потеря веса, а также изменение цвета кожи молочной железы, сосков или ареол.

Сегодня для лечения рака груди используется несколько методов: хирургический, противоопухолевая лекарственная терапия (химиотерапия) и радиотерапия, добавил врач. По его словам, в России хирургический метод лечения применяется у 23,8% больных. Для терапии большинства пациенток (74,7%) используются комплексные методы лечения, который включает в себя операцию, радиотерапию и системную терапию.

«Большинство специалистов сходятся на том, что при отсутствии радиотерапии после хирургического лечения, риск рецидива рака существенно выше, тогда как на фоне лучевой терапии риск снижается до 5–10%. Без проведения лучевой терапии в послеоперационном периоде вероятность рецидива заболевания у некоторых пациенток может достигать 30–40%», — заключил Тевс.

В ноябре 2022 года пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал «Известиям» о показаниях для проведения редукционной маммопластики, то есть операции по уменьшению груди. Он отметил, что, хотя большая грудь — мечта многих женщин, на деле объемные формы чаще только доставляют дополнительные проблемы своим обладательницам.