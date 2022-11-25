Хирург назвал показания для проведения операции по уменьшению груди

Хотя большая грудь мечта многих женщин, на деле объемные формы — это не всегда удобно и чаще только доставляет дополнительные проблемы своим обладательницам. По этой причине всё чаще представительницы прекрасного пола прибегают к редукционной маммопластике, то есть уменьшению груди. Об этом «Известиям» 25 ноября рассказал ведущий челюстно-лицевой пластический хирург, основатель центра инновационной медицины DMC, кандидат медицинских наук Амжад Аль-Юсеф.

По его словам, такие операции можно разделить на два основных вида: уменьшение груди с мастопексией, то есть с удалением части молочной железы, и без удаления части молочной железы.

«В первом случае речь идет об очень большой груди (гигантомастия). Причиной может служить генетическая предрасположенность, увеличение объема молочной железы вследствие родов или в виду эндокринологических изменений. В данном случае лучшим вариантом будет пластическая операция с иссечением части молочной железы (мастопексия)», — указал Амжад Аль-Юсеф.

Второй вариант подходит в случае сильной растяжки кожи. То есть проблема не в большой груди или увеличенной молочной железе, а в растянутой коже. В этом случае операция проводится только на кожном компоненте груди, не затрагивая при этом молочную железу. Грудь подтягивается, встает на место, становится более эстетичной, пояснил хирург.

«Как правило, период реабилитации длится от 1,5 до трех месяцев. Если регенеративная способность у пациентки хорошая, то уже через 1,5 месяца будут состоятельные швы, компрессионное белье можно потихоньку снимать. Затем ношение компрессионного белья происходит только в ночное время, через несколько недель после снятия в дневное время», — рассказал он.

Как отметил специалист, окончательный результат можно увидеть через 3–4 месяца после операции. К этому моменту проходит полная реабилитация. Говоря о частых нежелательных последствиях операции, он упомянул нарушение формирования шва. Это происходит в точке соприкосновения горизонтального и вертикального шва при якорном разрезе.

«Эта точку собирает в себе три лоскута в одном, и как раз эта зона зачастую плохо питается. Происходит это за счет анатомических особенностей и самой методики проведения операция. Поэтому это место требует наибольшего контроля и ухода в первые две недели после операции», — подчеркнул Амжад Аль-Юсеф.

Еще одной сложностью может стать асимметрия груди. Иногда бывает, что невозможно сделать ее симметричной в виду анатомических особенностей пациентки. А иногда железа может видоизмениться в реабилитационном периоде. В этом случае после прохождения полного реабилитационного периода можно сделать коррекцию, чтобы достичь полной симметрии, уточнил хирург.

При этом противопоказаниями к уменьшению груди, как и любой другой пластической операции, являются плохие результаты анализов, онкология, сахарный диабет, беременность и кормление. Однако после проведения операции и реабилитации можно кормить грудью и беременеть.

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