Россияне стали дольше выплачивать ипотеку

Средний срок досрочного погашения ипотеки за год вырос на 15 месяцев. Об этом сообщили «Известиям» 30 мая в крупных российских банках.

«Российские заемщики погашают ипотеку в среднем за 4,3 года. Чаще всего они стремятся досрочно закрыть обязательства по крупным сделкам. Клиентам, погасившим свои кредиты в прошлом году, требовалось на это около трех лет. Об этом свидетельствует аналитика банка по ипотеке без учета рефинансирования», — рассказали в ВТБ.

Как отметил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин, за счет общего снижения ставок и увеличения срока кредита в меньшую сторону изменился ежемесячный платеж, поэтому заемщики чаще стали направлять освободившиеся деньги не на досрочное погашение, а на другие, более важные для них расходы.

«При этом общий уровень их платежной дисциплины по-прежнему на высоком уровне — с точки зрения просроченной задолженности сегмент жилищного кредитования остается образцовым», — подчеркнул он.

В Газпромбанке, «Открытии», ПСБ, УБРиР, банке «Зенит» подтвердили тренд на увеличение срока погашения ипотеки заемщиками.

По данным банка «Открытие», срок погашения ипотечного кредита в среднем составляет пять лет. В кредитной организации с учетом всё больших выдач льготных ссуд прогнозируют рост этого показателя.

В то же время управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Михаил Прилепов уточнил, что, по прогнозам банка, рост сроков погашения жилищных займов может замедлиться.

«Причиной снижения уровня досрочного погашения ипотечных кредитов в 2023 году является распространение в 2022 году программы «льготной ипотеки от застройщика». Низкие ставки данных программ стимулируют заемщиков придерживаться контрактного срока погашения. Кроме того, наблюдается непрерывный рост контрактных сроков по вновь выдаваемым кредитам. В IV квартале 2022 года свыше 40% ипотеки было предоставлено на срок свыше 30 лет (в IV квартале 2021-го — менее 20%)», — объяснили «Известиям» в Центробанке РФ.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отметил, что рост сроков досрочного погашения обусловлен как заметно увеличившимся в последние годы средним чеком, так и возросшей неопределенностью заемщиков относительно будущего дохода. Кроме того, динамика досрочного погашения тесно связана с темпами рефинансирования кредитов, а в 2022-м на фоне роста ставок спрос на такие продукты снизился, уточнил он.

«Тенденция по росту сроков досрочного погашения может быть переломлена в этом году на фоне низкой инфляции и низких ставок по сберегательным продуктам, вместе с тем какого-то заметного снижения мы не ожидаем», — добавил Доронкин.

В финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» 22 мая сообщили «Известиям», что спрос на семейную ипотеку в России за январь–апрель 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

В начале мая Центробанк РФ указал на то, что доля ипотечных кредитов, выданных на максимальный срок в 30 лет, за год выросла в два раза и достигла 40%.