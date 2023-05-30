Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили о случаях дезертирства в ВСУ на краснолиманском направлении
Происшествия
МО РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву
Мир
Китай отказал США во встрече министров обороны
Происшествия
Рогов сообщил о повреждении ВСУ газопровода в Запорожской области
Армия
До 30 судов получит в 2023 году ВМФ России
Недвижимость
Эксперты рассказали о влиянии санкций на рост спроса на элитное жилье в Москве
Общество
Опубликованы кадры с места пожара на складе в Одинцово
Общество
Собянин сообщил о незначительных повреждениях в зданиях из-за атак БПЛА в Москве
Спорт
«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли после победы над «Далласом»
Армия
В ЛНР сообщили о прибытии в Харьков подразделений иностранных наемников
Общество
Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Экономика
Силуанов заявил о важности расширения связей для Нового банка развития стран БРИКС

Журналист из США счел замену доллара в БРИКС ударом РФ и КНР по Вашингтону

Американский журналист Моррис заявил, что замена доллара в БРИКС стала ударом России и Китая по США
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Китай нанесли разрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри объединения БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News, выходящей в эфире на платформе YouTube Клейтон Моррис.

«Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу», — поделился он мнением.

Моррис подчеркнул, что от доллара решают отказаться всё больше стран, среди которых Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия. Они отходят от проведения транзакций в американской валюте.

Как продолжил журналист, западные СМИ почти не обратили внимания на этот шаг со стороны стран — участников экономического блока.

Кроме того, проблема США с госдолгом и торговый дефицит сделали доллар «менее привлекательным» как международной валюты, одновременно Вашингтон занимает деньги у Пекина и тратит их на вооружения.

«Блестящая схема отмывания денег под названием «национальный бюджет обороны США», — заключил он.

Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

Накануне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару. Он напомнил, что «доллар полностью принадлежит США, и они могут делать с ним всё, что хотят».

В тот же день глава Венесуэлы Николас Мадуро выразил желание страны стать частью БРИКС, поскольку объединение формирует новый мировой порядок.

Бразилия давно высказывает желание создать единую валюту БРИКС. По мнению экспертов, к поиску альтернативных решений для межгосударственных расчетов побуждает присоединение к БРИКС новых стран и агрессивная экономическая политика Вашингтона.

В феврале официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации, страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023