Журналист из США счел замену доллара в БРИКС ударом РФ и КНР по Вашингтону

Россия и Китай нанесли разрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри объединения БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News, выходящей в эфире на платформе YouTube Клейтон Моррис.

«Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу», — поделился он мнением.

Моррис подчеркнул, что от доллара решают отказаться всё больше стран, среди которых Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия. Они отходят от проведения транзакций в американской валюте.

Как продолжил журналист, западные СМИ почти не обратили внимания на этот шаг со стороны стран — участников экономического блока.

Кроме того, проблема США с госдолгом и торговый дефицит сделали доллар «менее привлекательным» как международной валюты, одновременно Вашингтон занимает деньги у Пекина и тратит их на вооружения.

«Блестящая схема отмывания денег под названием «национальный бюджет обороны США», — заключил он.

Накануне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару. Он напомнил, что «доллар полностью принадлежит США, и они могут делать с ним всё, что хотят».

В тот же день глава Венесуэлы Николас Мадуро выразил желание страны стать частью БРИКС, поскольку объединение формирует новый мировой порядок.

Бразилия давно высказывает желание создать единую валюту БРИКС. По мнению экспертов, к поиску альтернативных решений для межгосударственных расчетов побуждает присоединение к БРИКС новых стран и агрессивная экономическая политика Вашингтона.

В феврале официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации, страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».