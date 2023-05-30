Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов на F-16

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 29 мая сообщил, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил начало обучения пилотов на истребителях F-16.

«Я только что разговаривал с Владимиром Зеленским и повторил, что Нидерланды стремятся поддерживать Украину всеми возможными способами: от усиления систем ПВО до скорейшего начала обучения пилотов F-16», — написал он в Twitter-аккаунте.

Ранее этим же днем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерение Дании и Нидерландов быть в первых рядах в вопросе подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16 объясняется желанием «понравиться гегемону». Глава российского МИДа подчеркнул, что эти страны в своих европейских делах активно проводят линию США.

Днем ранее, 28 мая, в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» Лавров заявил, что планы Запада по поставкам истребителей Киеву являются неприемлемой эскалацией.

26 мая Марк Рютте заявил, что решение по поставке Киеву истребителей F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность. Военно-воздушные силы страны располагают несколькими десятками истребителей F-16. В настоящее время продолжается их замена на истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

До этого, 25 мая, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию Евросоюза по обучению украинских боевиков пилотированию F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.