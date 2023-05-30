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Эксперты объяснили попытки лишить Венгрию права председательства в ЕС

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/McPHOTO/A. Kohlrusch
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В Венгрии есть проблемы в области верховенства закона, но попытка лишить страну права стать на ротационной основе председателем Совета ЕС, скорее, связана с излишне независимой внешней политикой, идущей вразрез с общей линией Брюсселя. Такое мнение «Известиям» высказал венгерский политолог и глава внешнеполитической редакции газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

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«Да, в Венгрии, как и везде, есть проблемы в области верховенства закона, но на самом деле Брюсселю не нравится суверенная политика правительства», — признал он.

При этом он отметил, что на фоне украинского конфликта противостояние между Будапештом и Брюсселем только усилилось, и теперь в Брюсселе «каждое мнение, отличное от мейнстрима, расценивают как попытку расколоть Запад и Евросоюз».

1 июля Европейский парламент намерен проголосовать по резолюции, в которой евродепутаты ставят под сомнение способность Венгрии справиться с функциями председателя всего блока (эта роль внутри ЕС переходит к стране во второй половине 2024 года). При этом в качестве основной причины указывается, что Будапешт нарушил «основные ценности» Евросоюза и принцип «искреннего сотрудничества» с другими странами блока.

Венгрия действительно нарушает некоторые свои обязательства, которые страна брала на себя при вступлении в ЕС, отметил «Известиям» доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

«Но, если бы ее внешняя политика была другой, ей могли бы это простить — максимум срезали бы финансирование», — подчеркнул он.

Напомним, что венгерские власти осудили СВО России, но при этом неизменно подчеркивали, что рассчитывают на мирное урегулирование конфликта и видят важным продолжение экономического сотрудничества с Москвой. Кроме того, Будапешт отказался от предоставления военной помощи Украине и выступил против транзита оружия для Киева через свою территорию.

«Венгрии не могут простить не только ее подход к Украине, но также и то, что она фактически стала входными воротами в Европу для КНР — китайцы разместили в стране свое производство Huawei. Поэтому наказывают ее по совокупности, поскольку страна идет совсем не в ногу с ЕС как в плане внешней политики, так и в плане ценностей», — резюмировал Вадим Трухачев.

Ранее госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач пояснил попытки лишить Будапешт права на председательство в Совете ЕС тем, что Брюсселю «не нравится позиция Венгрии, выступающей за мир, и они стремятся втянуть нас в конфликт», имея в виду взгляды страны в отношении событий на Украине.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отменный выбор: за что Венгрию хотят лишить права председательства в ЕС

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