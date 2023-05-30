Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в очередной раз нанесли по Донецку артиллерийский удар снарядами натовского калибра 155 мм. Об этом сообщило в понедельник, 29 мая, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 22:45 по направлению Нетайлово – Донецк, под огнем оказались два района города — Куйбышевский и Киевский. Были выпущены пять снарядов калибром 155 мм.

Также по Куйбышевскому району в 20:50 ВФУ выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО), отмечается в сообщении.

Ранее 29 мая эти районы уже попадали под обстрел ВФУ. В 15:05 по ним было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм. А по Петровскому району был зафиксирован обстрел из РСЗО. Было выпущено восемь ракет.

В этот же день стало известно, что в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны националистов был ранен подросток, его госпитализировали.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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