Универмаги российских дизайнеров Slava выйдут на рынок Белоруссии и Узбекистана

Универмаги российских дизайнеров Slava выйдут на зарубежные рынки — Белоруссии и Узбекистана. Об этом «Известиям» сообщил создатель сети Александр Перемятов.

Поскольку любое открытие – это большие инвестиции, пока сложно назвать точную дату, добавил он.

Кроме того, Melon Fashion (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela) планирует открыться в пяти странах (более 170 городов, более 870 магазинов), сказал «Известиям» генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

«Но самым перспективным для российских компаний выглядит сейчас китайский рынок, и мы прорабатываем пути вывода российских дизайнеров на азиатские рынки», — отметил Перемятов.

Ранее, 24 мая, стало известно, что в 2023 году в РФ запланирован запуск более 400 новых магазинов российских fashion-ритейлеров. Об этом изданию рассказали несколько компаний. Речь идет о Gloria Jeans, «Стокманн», Melon Fashion Group и др.

22 мая сообщалось, что до конца 2024 года в России планируется открытие в торговых центрах порядка 20 универмагов Slava. В настоящее время они присутствуют в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Саратове, Самаре, Туле, Перми. Готовится открытие новых торговых точек в Санкт-Петербурге, Самаре и Воронеже.