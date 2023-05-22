До конца 2024 года в РФ откроется 20 универмагов отечественных дизайнеров Slava

До конца 2024 года в России планируется открыть в ТЦ порядка 20 универмагов отечественных дизайнеров Slava. Об этом «Известиям» 22 мая сообщил создатель сети Александр Перемятов.

В настоящее время универмаги присутствуют в разных городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Саратове, Самаре, Туле, Перми. Готовится открытие новых торговых точек в Санкт-Петербурге, Самаре и Воронеже.

Универмагам особенно интересны южные регионы страны, в том числе курорты, отметил Перемятов.

«Здесь не только лояльная покупательская аудитория, но и много талантливых местных дизайнеров, с которыми мы с удовольствием бы поработали и помогли с бизнесом», — пояснил он.

Ранее, 11 марта, Перемятов рассказал, что универмаги российских дизайнеров активно занимают магазины, которые раньше арендовали ушедшие из России Zara, Bershka, Adidas и другие бренды. По его словам, на российском рынке появилось много достойных игроков. При этом он обратил внимание на то, что если в столице и Санкт-Петербурге отечественные дизайнеры представлены достаточно широко, то в регионах потребителям пока не была предложена альтернатива ушедшим международным брендам.