Подключение арктических районов Якутии к интернету обойдется в 10 млрд

На строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в арктических районах Якутии потребуется около 10 млрд рублей, сообщил глава республики Айсен Николаев на встрече с Владимиром Путиным 29 мая. Во время разговора также были затронуты вопросы, касающиеся прироста населения, борьбы с пожарами и уменьшения безработицы.

Что обсуждалось на встрече

Во время беседы особое внимание уделили демографии. Владимир Путин поинтересовался, как республике удается поддерживать хорошие показатели естественного прироста населения. Айсен Николаев уточнил: сейчас Якутия занимает седьмое место в стране по рождаемости и первое — на Дальнем Востоке. Глава региона заметил, что местные власти очень поддерживают семьи. В частности, родителям всех детей, которые родились в Якутии в 2022-м, было выплачено по 100 тыс. рублей. «Населению это очень понравилось. Матери и отцы тоже просили, чтобы мы эту политику продолжили. В этом году я принял решение еще на пять лет продлить действие этого «материнского капитала» [на] каждого ребенка, который у нас в Якутии рождается», — сказал Айсен Николаев. Президент призвал сохранить все меры поддержки населения.

Руководитель региона также рассказал об увеличении продолжительности жизни. Впервые в истории этот показатель превысил средний по стране. «У нас всегда на Дальнем Востоке, и в Якутии в частности, было все-таки ниже, в том числе из-за природно-климатических условий, из-за тяжелых условий жизни, а за 2022 год у нас — 72,9 [года]», — сообщил он.

Местные власти также продолжают развивать отдаленные части региона. Прежде всего это касается подключения к интернету. «Что мы хотим сделать: за ближайшие три года полностью провести волоконно-оптическую линию связи во все наши арктические районы. Глобальный проект — он стоит где-то порядка 10 млрд рублей, но мы с Минцифры поделили расходы, сейчас будем привлекать [средства], в том числе и через ДОМ.РФ», — подчеркнул Айсен Николаев.

Однако в регионе есть трудности с работой. В последние годы безработица была примерно на уровне 7%, сейчас она чуть больше 6%, рассказал глава Якутии. Власти планируют уделять больше внимания программам переобучения и подготовки кадров, потому что сегодня промышленность республики растет быстро. «Я посмотрел, у вас очень хорошие инвестиционные программы, многие компании готовы вкладывать и вкладывают уже. Это, думаю, будет менять ситуацию с безработицей в лучшую сторону», — заявил президент.

Глава государства поинтересовался, как сейчас развивается угольная отрасль. «Владимир Владимирович, мы — чемпионы», — ответил Айсен Николаев. В 2017-м в регионе добывали 16 млн т угля, в прошлом году — 39 млн т. Лидируют три предприятия — «Эльгауголь», «Колмар» и «Якутуголь».

Также глава государства спросил, как Якутия готовится к пожароопасному периоду. В субъекте дополнительно закупили специальную технику и расширили маршруты авиамониторинга, сообщил руководитель республики. «Этот год у нас тоже будет непростой. Для исполнения всех решений по снижению горимости лесов в этом году мы увеличили по согласованию с Рослесхозом на 20 млн гектаров зону обслуживания (было в 2021-м 40, в прошлом году стало 50, в этом году стало 70). Мы дополнительные силы тоже развернули», — резюмировал Айсен Николаев.