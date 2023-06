Африканские страсти: Фатумата Диавара поднимает проблемы, Tygers Of Pan Tang изучают родословные

Последний месяц весны принес достаточно много новинок — настолько, что в череде мейнстримовых хитов (хотя и добирающихся теперь до отечественного слушателя окольными путями) вполне могли затеряться настоящие жемчужины более странной, временами, возможно, маргинальной музыки. «Известия» представляют самые интересные музыкальные альбомы мая, которые вы, возможно, могли пропустить.

Fatoumata Diawara

London Ko

Малийка Фатумата Диавара окончательно превратилась в главную звезду world beat и, пожалуй, самую известную вне пределов Черного континента африканскую звезду. Даже тот факт, что Диавара уже третье десятилетие живет во Франции (по причинам не столько политическим, сколько бытовым — дома родственники пытались насильно выдать ее замуж), не мешает ей сохранять и связь с родиной, и подлинную аутентичность. При этом она почти идеально вписана в культурный ландшафт «глобальной деревни»: новый альбом спродюсирован давним другом певицы, лидером легендарных Blur британцем Дэймоном Албарном, в записи приняли участие феноменальный кубинский джазовый пианист Роберт Фонсека, нигерийская суперзвезда Йеми Аладе и ганский рэпер М.анифест.

Если предыдущие две работы Диавары в целом были выдержаны в традиции малийского стиля васулу, то на London Ko куда значительнее ощущается влияние европейской поп-музыки. Что, впрочем, нисколько не мешает певице поднимать в них темы, важные именно для Африки, — от проблемы женского обрезания до непрекращающихся военных конфликтов. Впрочем, тексты будут понятны лишь немногим счастливцам, знающим бамана (национальный язык Мали), а вот энергический вокал и виртуозная гитарная техника Фатуматы мало кого оставят равнодушным.

Tygers Of Pan Tang

Bloodlines

На заре своей карьеры этот квинтет был едва ли не главной группой NWBHM, «новой волны британского хеви-метала» — но, увы, не сумел добиться коммерческого успеха и всемирной известности коллег по цеху вроде Iron Maiden или Def Leppard. То ли дело в постоянных перетасовках состава (сейчас от оригинальных «Тигров» образца 1978 года в группе остался лишь гитарист Роб Уир), то ли в неудачных продюсерских решениях (вроде альбома 1987 года Burning in the Shade, о котором даже поклонники стараются не вспоминать), но Tygers Of Pan Tang вот уже третий десяток лет остаются «тайной жемчужиной» британского «металла», известной и любимой лишь немногими знатоками.

Это, возможно, и к лучшему: группа Уира без лишних претензий продолжает заниматься тем, что умеет хорошо — тем самым старомодным «металлом», который некогда казался столь свежим и необычным. На двенадцатом студийном альбоме «Тигров» никаких особых открытий, естественно, нет — зато есть 44 минуты настоящего, «породистого» безбашенного рока, как говорится, с хорошей родословной (именно это слово и вынесено в название диска).

Thomas Lauderdale / The Pilgrims

Thomas Lauderdale Meets The Pilgrims

«Пилигримы», с которыми встретился пианист Томас Лодердейл, на самом деле Satan’s Pilgrims, но ветераны портлендской серф-сцены убрали для этого релиза пугающее американского обывателя упоминание князя тьмы. Оно, впрочем, и понятно: ведь Лодердейл — отец-основатель и бессменный лидер самой, пожалуй, буржуазной по настрою формации на заокеанской сцене, «надежды маленького оркестрика» под названием Pink Martini. «Лучшая ресторанная группа в мире», как не без иронии окрестил когда-то Pink Martini один отечественный критик, на самом деле играет музыку весьма аппетитную и способствующую пищеварению — легкий эстрадный как бы джаз, с девичьим вокалом и чуть ироничными аранжировками.

Для этого проекта Лодердейл, впрочем, включил свое чувство иронии на полную — от открывающей альбом серф-версии гершвиновской «Рапсодии в стиле блюз» до финальной карнавальной «Калькутты» Хайно Газе. Фортепиано в принципе не самый свойственный серф-року инструмент, но Лодердейл ухитряется (не без помощи «Пилигримов», конечно) столь удачно адаптировать его к этой, довольно строгой стилистике, что остается лишь удивиться — и срочно отправиться искать прибой.

Ana Popovic

Power

Она выступала с Бадди Гаем, Би Би Кингом, Джеффом Беком и Таджем Махалом. Ее несколько раз номинировали на звание лучшей блюзовой исполнительницы Америки. Она вот уже два десятка лет считается одной из лучших гитаристок мира. И нет, она родом не из Чикаго или Нового Орлеана. Ана Попович родилась и выросла в Белграде, где и начала свою музыкальную карьеру. Успех ее первой группы Hush в Европе привел к началу сольной карьеры и сделал Ану знаменитостью блюзовой сцены мирового масштаба (кстати, она остается первым и единственным артистом из Европы, номинированным на самую престижную блюзовую награду мира, W.C. Handy Award).

14-й сольный альбом Аны оказался едва ли не самым сложным в ее карьере: перед самым началом пандемии у артистки диагностировали рак груди. Песни Попович писала во время перелетов в Амстердам, где проходила химиотерапию, с другими музыкантами работала через интернет. Почти пять лет упорного труда и борьбы вылились в абсолютную победу — и над болезнью, и над не самым простым музыкальным материалом. Первая песня, Rise Up! («Восстань!») отсылает к евангельской истории воскрешения Лазаря и проводит параллель с исцелением самой Аны. В целом пластинка вышла оптимистичной, местами резкой, но исполненной удивительной любви к жизни.

JG Thirlwell / Mivos Quartet

Dystonia

Уроженец Мельбурна, получивший первую андерграундную известность в Лондоне, а последние 40 лет проживающий в Нью-Йорке, Джим Тирлуэлл, в общем, не нуждается в представлениях — по крайней мере для той элитарной публики, терпеливым ушам которой предназначены его работы. Он начинал как один из лидеров ноу-вейва, отдал необходимую дань индастриалу и нойзу, работал с джазом и неоклассикой, сотрудничал со столь разными артистами, как Марк Алмонд, Nine Inch Nails, Kronos Qurtet и Sonic Youth, — под множеством псевдонимов (самый известный, вероятно, Foetus) и собственным именем, обычно сокращаемым до инициалов JG.

