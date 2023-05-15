Звуковой респект: почему мировые звезды выбирают российские микрофоны

Мэрилин Мэнсон поет в «Октаву», Coldplay — в «Союз». Российские микрофоны зарекомендовали себя на мировом рынке, и эта ситуация не изменилась с санкциями. Экспорт продолжается, несмотря на трудности с логистикой. В разы увеличился и внутренний спрос. Известные звукорежиссеры, музыканты покупают продукцию как крупных фирм, так и небольших мастерских. «Известия» — о том, кто и как в России делает микрофоны, за что их ценят за рубежом и на родине и как индустрия изменилась за последний год.

Сделано в России

Российские микрофоны давно покорили мировую музыкальную индустрию — их используют топовые студии звукозаписи и крупнейшие звезды, среди которых Iron Maiden, Radiohead, U2, Стинг. В 2015 году Мэрилин Мэнсон выступил на шоу The Tonight Show with Jay Leno с микрофоном «Октава». Группа Coldplay выбрала «Союз» для записи альбома, устроив слепые прослушивания.

В нынешних реалиях экспорт продолжается, несмотря на то, что логистика стала сложнее и дороже, но он заметно сократился, рассказали «Известиям» российские производители. Вместе с тем они отмечают рост спроса на их продукцию на внутреннем рынке.

— Если раньше у нас продажи складывались так: 80% — экспорт, 20% — Россия. То сейчас это соотношение стало примерно 60 на 40%, — отметил в разговоре с «Известиями» Павел Баздырев, директор компании «Байкал майкрофонс», которая производит микрофоны «Союз».

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков Павел Баздырев

Об этой тенденции говорят и представители «Октавы». Значительную долю выручки предприятию в 2018–2021 годах приносил экспорт микрофонной техники в страны ЕС. За последний год эти поступления упали на 73%, но компания смогла компенсировать потери дома.

— Начиная с прошлого года на внутреннем рынке продажи выросли в пять раз, — рассказала «Известиям» гендиректор R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова. — Предприятие нашло новые ниши для своей продукции, расширило линейку изделий и к концу прошлого года компенсировало потерю экспорта, а в текущем году планирует значительно увеличить объемы производства. Некоторые западные компании отказались от работы с Россией. Мы готовы ответить на рост потребности рынка в рамках программ импортозамещения.

Некоторые представители музыкальной индустрии признаются, что обратить внимание на продукцию, которую делают местные производители, их заставил не только уход западных брендов, но и проблемы с обновлением программного обеспечения.

— Мы работали с микрофоном Steven Slate — это модулирующий микрофон, в котором программным обеспечением заложено звучание десяти микрофонов. ПО каждый год надо обновлять. К сожалению, сейчас они не могут нам это предоставить, поэтому мы закупили часть микрофонов в России, и они ничем не хуже, — сказал «Известиям» исполнитель Аркаша ISTOKIYA.

Советское качество

Впрочем, нельзя сказать, что в России до сих пор микрофоны собственного производства были не востребованы. По словам производителей, в числе тех, кто их использует, много звезд: Григорий Лепс, Zivert, Хор Турецкого, Лариса Долина. Лидер петербургской группы «Пилот» Илья Черт, например, записал на «Союз» две пластинки — «Кукушка» и «Тыгыдым».

— У «Союза» есть уникальная черта — он дает некую виниловость голосу, чего сложно добиться с помощью классических микрофонов типа Neumann (производятся в Германии. — «Известия»). Neumann звучит очень чисто, качественно, но бесхарактерно. А «Союзы» все немного разные. Модель надо подбирать под себя, под тембр голоса, но он подчеркивает именно характер и дает удивительную ламповую теплоту. Мне понравилось, что голос звучит очень проникновенно, близко, как советское радио, как в 1960–1970-х, — сказал он «Известиям».

Ламповый студийный микрофон «Союз» Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Об особом звучании говорят и иностранцы. Американский продюсер Сильвия Мэсси в своем блоге сравнила микрофон «Союз-017» с кофе.

— Это один из лучших микрофонов, которыми я когда-либо пользовалась. Ей-богу, это как фантастический ванильный латте, смелый, насыщенный, кремовый и даже сексуальный! И он сделан русскими вручную! — поделилась впечатлениями Мэсси.

Производитель подчеркивает, что вручную он делает всё, вплоть до капсюлей, которые многие бренды заказывают в Китае.

— Для многих удивление, что у нас в Туле могут делать продукт мирового уровня, — сказал «Известиям» Павел Баздырев. — В России покупатели стали больше брать наши микрофоны после того, как услышали много отзывов от западных звукорежиссеров: те были впечатлены, что они звучат, как те самые винтажные микрофоны, которые сейчас стоят десятки тысяч долларов, как музейные экспонаты.

Особое звучание производители объясняют и преданностью советским технологиям. «Октава», например, выпустила первый микрофон еще в 1937 году. Во времена Великой Отечественной войны завод делал громкоговорители. А в 1961-м в их микрофон Гагарин сказал: «Поехали!». Мировая известность пришла в 1990-е, когда британская группа Radiohead выпустила альбом OK Computer, записанный с помощью модели МК-012.

Фото: radiohead.com Вокалист и гитарист группы Том Йорк во время записи альбома

— Мы много общаемся с зарубежными звукорежиссерами и музыкантами. В процессе общения узнали, что они ценят винтажные микрофоны, которые были выпущены в советское время. Именно традиционные технологии и разработки, которые внедрял завод, дают характерный красивый, приятный и чарующий звук. Чтобы воссоздать это звучание, мы сохранили технологии, которые применяли раньше, дополнив их новыми разработками наших конструкторов, современным дизайном и упаковкой. Получился микс винтажа и современных технологий, — объяснила представитель бренда Любовь Стальнова.

Как правило, у студий есть целый парк микрофонов разных брендов и типов, их применяют в зависимости от задачи, инструмента или голоса, которые нужно записать. Закупают артисты и звукорежиссеры приборы не только у крупных компаний, но и ищут у небольших производителей в разных городах. По качеству, говорят специалисты, они не уступают зарубежным аналогам. При этом цена за российскую продукцию зачастую намного привлекательнее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валерия Чуб Микрофоны Bashaudio из Уфы и «Октава» от R&D-центр «Октава Дизайн и Маркетинг»

— Я хотел попробовать ленточные микрофоны типа Royer (производятся в США. — «Известия») — это самый именитый производитель ленточных микрофонов. Коллеги порекомендовали мне микрофоны Bashaudio производителя из Уфы. Разница в цене примерно в десять раз. Характером они немного отличаются, но не принципиально, и меня ни разу не подводили эти микрофоны, — сказал «Известиям» звукорежиссер из Москвы Владимир Бойцов.

Владимир Бойцов, звукорежиссер лейбла Vibe Department Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валерия Чуб

Известный диктор и актер дубляжа Петр Гланц, русский голос Дэдпула, использует, помимо прочих, микрофон фирмы ARK, которые делают в небольшой мастерской на севере Москвы. Еще одно преимущество местного производства, говорит он, — доступное техобслуживание.

— Много западных марок от нас ушло, и никакой техподдержки нет. Вот ты купил микрофон за миллион миллионов, у тебя что-то сломалось, и всё — ты с болванкой на руках и без миллиона. Мой микрофон в пять-шесть раз дешевле. Если что-то ломается, ты можешь отправить автору, и он тебе его вернет уже работающим. А что самое главное — это тонкая подстройка под твой конкретный голос. Там это крупносерийное производство. Никто не будет ни под кого подстраиваться в крупных западных компаниях, — сказал Петр Гланц «Известиям».

Отечественные производители отмечают, что серые ритейлеры всё же наладили импорт после ухода западных брендов. Однако текущая ситуация дала им новый импульс для развития. Например, сейчас российский рынок испытывает дефицит беспроводных микрофонов, и это возможность занять нишу своей продукцией, говорят специалисты.