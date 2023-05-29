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В Приморье зарезали продавщицу ради денег из кассы

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Мужчина зарезал продавщицу магазина в Чугуевском районе Приморья. Целью подозреваемого был грабеж, сообщает краевое следственное управление СК России в понедельник, 29 мая.

Трагедия произошла двумя днями ранее. В помещении магазина на улице Комарова в селе Чугуевка обнаружили тело 60-летней женщины с ножевыми ранениями. Она скончалась на месте, пишет Vostokmedia.

В ходе следственных мероприятий удалось установить личность преступника, отмечает ИА PrimaMedia. Им оказался 27-летний местный житель. Мужчина признался, что убил продавщицу ради денег из кассы.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

В ближайшее время ему предъявят обвинение по двум статьям: п. «з» ч. 2 ст. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее в мае сообщалось, что в Ленинградской области мужчина убил отца и деда из-за 1,2 млн рублей. После совершенного преступления 59-летний преступник закопал тела отца и дедушки на границе Ленинградской и Псковской областей.

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