В Ленинградской области мужчина убил отца и деда из-за 1,2 млн рублей

В Ленинградской области житель поселка Орлино убил отца и 87-летнего деда, у последнего он украл с банковской карты 1,2 млн рублей. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил источник «Известий».

Уточняется, что между членами семьи началась ссора, когда всплыла правда о краже. На пике конфликта мужчина ударил отца и дедушку по голове, в результате чего они скончались.

Собеседник «Известий» рассказал, что 19 мая мужчина заявил в полицию о пропаже своих родственников. Он рассказал, что якобы накануне утром они ушли из дома и не вернулись. В ходе расследования было установлено, что мужчина убил членов семьи.

Отмечается, что после совершенного убийства 59-летний преступник закопал тела отца и дедушки на границе Ленинградской и Псковской областей. Следователям удалось выяснить все обстоятельства смерти родственников, мужчина был задержан 25 мая.

Кроме того, стало известно, что в 2010 году преступник был судим за незаконное пересечение границы России и два месяца провел в колонии.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что в Амурской области двое мужчин запытали приятеля до смерти и спрятали тело под бетоном. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемые признали свою вину.