Двое мужчин запытали приятеля до смерти и спрятали тело под бетоном

В Амурской области двух жителей поселка Прогресс 27 и 30 лет, подозреваемых в совершении жестокого убийства 31-летнего приятеля, задержали. Об этом 23 мая сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

По версии следствия, 5 мая во время распития спиртных напитков подозреваемые вспомнили о сумме, которую задолжал потерпевший. Они приехали к своему приятелю на машине, избили, затем поместили в багажник и привезли к дому одного из подозреваемых.

«Там они вновь различными предметами нанесли мужчине множественные удары, причинившие ему смерть. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые закопали тело на придомовой территории, а затем на этом месте уложили бетонные плиты в качестве фундамента будущего сарая», — говорится в сообщении.

Тело погибшего было найдено в указанном подозреваемыми месте.

Сообщение об исчезновении мужчины поступило в правоохранительные органы в начале мая.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание по п. 1 («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку») — до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемые признали свою вину.

Накануне экс-заместителя главы Калманского района Алтайского края арестовали по делу об убийстве девушки в 1989 году. По версии следствия, подозреваемый в возрасте 19 лет попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку, убил и закопал ее тело.

В ходе допроса он сознался в содеянном и рассказал о произошедшем. Ему предъявлено обвинение по п. «е» ст. 102 УК РФ («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием»).