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СК сообщил об аресте экс-чиновника по делу об убийстве в конце 90-х на Алтае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экс-заместителя главы Калманского района Алтайского края арестовали по делу об убийстве девушки в 1989 году. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону 22 мая.

По версии следствия, подозреваемый в возрасте 19 лет попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку, убил и закопал ее тело. В ходе допроса он сознался в содеянном и рассказал о произошедшем. Его нашли с помощью технологии полиграфа, когда следователи решили повторно спустя 30 лет опросить свидетелей преступления.

Ему предъявлено обвинение по п. «е» ст. 102 УК РФ («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием»).

Уточняется, что в настоящее время судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Открыто имя бывшего замглавы района не называлось, однако, по информации ряда местных изданий, это Виталий Манишин. Информация правоохранителями не подтверждена.

Манишин был председателем комитета ЖКХ, строительства и газификации в администрации Калманского района. Свою должность он покинул в марте 2023 года.

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Ранее, 20 мая, в Волгограде стример, подозреваемый в незаконном лишении свободы и покушении на убийство девушки во время онлайн-трансляции, был арестован до 18 июля.

В отношении мужчины расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Мужчину удалось обезвредить на основании заявлений свидетелей, смотревших трансляцию. 30-летнего фигуранта задержали в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда, при нем был травматический пистолет.

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