В Волгограде арестован подозреваемый в покушении на убийство девушки стример
Стример, подозреваемый в незаконном лишении свободы и покушении на убийство девушки в Волгограде во время онлайн-трансляции, арестован до 18 июля. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, 20 мая сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Волгоградской области.
В отношении мужчины расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
«В ходе допроса фигурант свою вину признал, однако от дачи показаний отказался», — отмечается на сайте ведомства.
В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.
Мужчину удалось обезвредить днем ранее на основании заявлений свидетелей, смотревших трансляцию. 30-летнего фигуранта задержали в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда, при нем был травматический пистолет.
Во время онлайн-трансляции подозреваемый избивал потерпевшую, стрелял в нее из травматического пистолета, угрожая убить.
Девушку госпитализировали с травмами.
В середине мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что на согласование в ведомство поступил законопроект об уголовной и административной ответственности для создателей и покупателей треш-стримов. Борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя контента, добавил он.