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В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции

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Фото: t.me/mediamvd
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В Волгограде задержали 30-летнего мужчину, который во время прямой трансляции в одной из социальных сетей угрожал расправой девушке. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале «МВД Медиа».

В полицию обратились несколько граждан, которые сообщили об инциденте. По их показаниям, во время онлайн-трансляции стример держал в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие, и угрожал девушке, на лице которой были следы телесных повреждений.

Правоохранительные органы смогли оперативно установить место событий и личность угрожавшего. 30-летнего мужчину задержали в квартире в Краснооктябрьском районе, при нем был травматический пистолет.

«Там же с различными травмами обнаружена 18-летняя жительница областного центра. Ее доставили в медицинское учреждение», — сообщил врио начальника ОИиОС ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов.

Пистолет был изъят полицией, на данный момент по факту случившегося проводится проверка, после которой решится вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Мальчики для битья: за шок-контент собираются наказывать жестко
Треш-стримеров будут активнее выявлять и привлекать к уголовной ответственности

Ранее, 15 мая, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что на согласование в ведомство поступил законопроект об уголовной и административной ответственности для создателей и покупателей треш-стримов. Он отметил, что борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя контента.

4 апреля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил наказывать двумя годами лишения свободы или штрафом до 2 млн рублей за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних.

Как объяснил «Известиям» 5 апреля адвокат Алим Бишенов, треш-стримерами могут признать лиц, распространяющих информацию, направленную на разрушение национальных и семейных ценностей, искажение форм общественного поведения, а также устоявшихся подходов к воспитанию.

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