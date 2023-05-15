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Бастрыкин поддержал введение ответственности за треш-стриминг

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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На согласование в следственный комитет РФ поступил законопроект об уголовной и административной ответственности для создателей и покупателей треш-стримов. Об этом председатель СК Александр Бастрыкин 15 мая сообщил в интервью ТАСС.

«Мы полагаем, что, <...> борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя данной продукции, готового платить и тем самым стимулировать ее создание и распространение», — объяснил он.

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Ранее, 4 апреля, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил наказывать двумя годами лишения свободы или штрафом до 2 млн рублей за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних.

В этот же день был представлен проект закона, согласно которому данное преступление может наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными или принудительными работами на срок до двух лет, либо ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

Как объяснил «Известиям» 5 апреля адвокат Алим Бишенов, треш-стримерами могут признать лиц, распространяющих информацию, направленную на разрушение национальных и семейных ценностей, искажение форм общественного поведения, а также устоявшихся подходов к воспитанию.

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