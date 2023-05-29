Тайфун «Мавар» может принести на Тайвань волны высотой до шести метров

В отдельных районах Тайваня могут наблюдаться волны высотой до 6 м по мере приближения тайфуна «Мавар». Об этом 29 мая сообщило Центральное информационное агентство (CNA) острова.

«Хотя шансы на то, что «Мавар» ударит по Тайваню напрямую, невелики, сейчас наблюдается тенденция усиления ветра и волн. Сегодня в Тайдуне (город в восточной части Тайваня. — Ред.) наблюдается высота волны 5,9 м, восточная половина и северное побережье Килунга имеют (высоту волны. — Ред.) в среднем около 3 м, а остров Гуйшань достиг 3,4 м», — передает агентство слова Ляо Цзинсян, синоптика Центрального метеорологического бюро.

Предположительно, тайфун максимально приблизится к острову в ночь на 1 июня. Также синоптик напомнил, что вечером 29 мая ожидаются сильные порывы ветра от 8 до 9 баллов по шкале Бофорта (от 17,2 до 24,4 м/с) в северных и восточных районах, а завтра, 30 мая, порывы ветра достигнут отметки 10 по шкале (до 28,4 м/с) на севере и юго-востоке Тайваня.

По состоянию на утро 29 мая «Мавар» находился в 730 км к юго-востоку от Тайваня. Скорость ветра в центре тайфуна составляла 45 м/с. По прогнозам метеорологов, при приближении к проливу Лусон, разделяющему Филиппины и Тайвань, «Мавар» замедлится и начнет поворачивать на север, в сторону южной японской префектуры Окинава.

Ранее, 26 мая, Национальное метеорологическое управление Японии предупредило, что тайфун «Мавар» может достичь берегов Японии 29 мая.

До этого, 24 мая, тайфун «Мавар» обрушился на американский остров Гуам в Тихом океане. В океане на фоне супертайфуна бушевал шторм, высота волн составляла несколько метров. Тайфун стал сильнейшим штормом, пришедшим на территорию США за последние десятилетия. По словам специалистов, стихия несет несколько угроз: ветер шквалистой силы, проливные дожди.

По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах, максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна в начале среды составляла 140 миль в час (225 км), что эквивалентно урагану четвертой по мощности категории.