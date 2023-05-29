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Тайфун «Мавар» может принести на Тайвань волны высотой до шести метров

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Фото: Global Look Press/NASA
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В отдельных районах Тайваня могут наблюдаться волны высотой до 6 м по мере приближения тайфуна «Мавар». Об этом 29 мая сообщило Центральное информационное агентство (CNA) острова.

«Хотя шансы на то, что «Мавар» ударит по Тайваню напрямую, невелики, сейчас наблюдается тенденция усиления ветра и волн. Сегодня в Тайдуне (город в восточной части Тайваня. — Ред.) наблюдается высота волны 5,9 м, восточная половина и северное побережье Килунга имеют (высоту волны. — Ред.) в среднем около 3 м, а остров Гуйшань достиг 3,4 м», — передает агентство слова Ляо Цзинсян, синоптика Центрального метеорологического бюро.

Предположительно, тайфун максимально приблизится к острову в ночь на 1 июня. Также синоптик напомнил, что вечером 29 мая ожидаются сильные порывы ветра от 8 до 9 баллов по шкале Бофорта (от 17,2 до 24,4 м/с) в северных и восточных районах, а завтра, 30 мая, порывы ветра достигнут отметки 10 по шкале (до 28,4 м/с) на севере и юго-востоке Тайваня.

По состоянию на утро 29 мая «Мавар» находился в 730 км к юго-востоку от Тайваня. Скорость ветра в центре тайфуна составляла 45 м/с. По прогнозам метеорологов, при приближении к проливу Лусон, разделяющему Филиппины и Тайвань, «Мавар» замедлится и начнет поворачивать на север, в сторону южной японской префектуры Окинава.

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Ранее, 26 мая, Национальное метеорологическое управление Японии предупредило, что тайфун «Мавар» может достичь берегов Японии 29 мая.

До этого, 24 мая, тайфун «Мавар» обрушился на американский остров Гуам в Тихом океане. В океане на фоне супертайфуна бушевал шторм, высота волн составляла несколько метров. Тайфун стал сильнейшим штормом, пришедшим на территорию США за последние десятилетия. По словам специалистов, стихия несет несколько угроз: ветер шквалистой силы, проливные дожди.

По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах, максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна в начале среды составляла 140 миль в час (225 км), что эквивалентно урагану четвертой по мощности категории.

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