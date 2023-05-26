Метеорологи предупредили об отклонении тайфуна «Мавар» в сторону Японии

Тайфун «Мавар» может достичь японских берегов 29 мая, предупредило 26 мая Национальное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что из-за изменения атмосферного давления в ряде районов японского острова Хонсю возможны обильные дожди. На данный момент скорость ветра в пределах тайфуна достигает 55 м/с.

Тайфун, добавили в управлении, может достичь южной префектуры Окинава. Метеорологи призвали местных жителей быть осторожными при выходе в открытое море.

Ранее, 24 мая, тайфун «Мавар» обрушился на американский остров Гуам в Тихом океане. В океане на фоне супертайфуна бушевал шторм, высота волн составляла несколько метров. Тайфун стал сильнейшим штормом, пришедшим на территорию США за последние десятилетия. По словам специалистов, стихия несет несколько угроз: ветер шквалистой силы, проливные дожди.

По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах, максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна в начале среды составляла 140 миль в час (225 км), что эквивалентно урагану четвертой по мощности категории.