Супертайфун Mawar обрушился на американский остров Гуам в Тихом океане, кадрами стихии в соцсетях в среду, 24 мая, поделились очевидцы.

Как следует из видео, порывы ветра сносят кровли домов и автомобили. На улицах в условиях экстремальной погоды видимость почти нулевая из-за проливного дождя, который на остров принес тайфун.

В океане на фоне супертайфуна бушует шторм, высота волн составляет несколько метров.

Накануне Национальная метеорологическая служба Гуама предупредила, что остров столкнется с разрушительными последствиями непогоды.

Mawar стал сильнейшим штормом, пришедшим на территорию США, за последние десятилетия. По словам специалистов, стихия несет несколько угроз: ветер шквалистой силы, проливные дожди.

По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах, максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна в начале среды составляла 140 миль в час (225 км), что эквивалентно урагану четвертой по мощности категории.

Немногим ранее скорость ветра составляла не менее 150 миль в час (240 км), что сделало его ураганом пятого класса — супертайфуном.

В сентябре 2022 года тайфун «Нору», обрушившийся на филиппинский остров Лусон, затронул более 1,07 млн человек. Сотни тысяч были эвакуированы, десятки тысяч лишились домов.