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В Новосибирске задержали мигрантов с оборудованием для азартных игр

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО
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В Новосибирске транспортные полицейские выявили и задержали нелегальных мигрантов. Как сообщили 29 мая в «МВД Медиа», у иностранных граждан было обнаружено оборудование для азартных игр.

«Оперативники управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу совместно с сотрудниками регионального УФСБ и коллегами из управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону при поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии области в ходе профилактических мероприятий выявили и задержали четырех граждан одной из стран Центральной Азии в возрасте от 28 до 54 лет, которые нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В отношении мужчин составлены административные протоколы, предусмотренные ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). Решением суда, на каждого из задержанных наложили штраф в размере до 3 тыс. рублей. Сейчас мигранты находятся в Центре временного содержания с последующим выдворением из России.

Кроме того, было изъято оборудование для проведения азартных игр. В настоящее время проводится проверка, по результатам котором примут решении о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

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Ранее, 14 марта, пресс-служба СК РФ по Приморскому краю сообщила, что сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального игорного клуба в Уссурийске. По версии следствия, азартные игры проводились в нежилом помещении с использованием специального оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе по интернету.

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