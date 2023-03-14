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Полицейские пресекли работу подпольного казино в Уссурийске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального игорного клуба в Уссурийске. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает пресс-служба СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, азартные игры проводились в нежилом помещении с использованием специального оборудования, а также информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе по интернету.

«Установлено, что к преступлению причастно двое местных жителей, они допрошены и в отношении них избрана мера пресечения. На месте происшествия проведен обыск, где изъяты игровое оборудование и денежные средства», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Организаторам вменяют нарушение ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»).

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Как уточнили в УМВД России по региону, в казино был сформирован полноценный штат работников, состоящий из кассиров, администраторов и охранников. Правоохранители обнаружили на месте преступления документацию, бухгалтерские записи, а также квитанции о приеме и выдаче денежных средств.

Ранее, 7 марта, стало известно, что в Липецкий суд направили дело 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере. Он более года находился в федеральном розыске, а после задержания не признал вину и отказался от дачи показаний.

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