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Французский активист назвал неподходящими САУ Caesar для Украины

Французский активист Моро: гаубицы Caesar не подходят для украинского конфликта
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar не подходят для украинского конфликта. Об этом в понедельник, 29 мая, заявил «РИА Новости» французский активист Ксавье Моро, находящийся в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР).

По его словам, Caesar небронированные, в основном их применяли в Африке, где очень низкая угроза контрбатарейной борьбы. К тому же машины весят не более 17,5 т, из-за чего легки в использовании. В целом, отметил активист, оружие хорошее.

Между тем, добавил Моро, для ситуации на Украины они едва подойдут, поскольку там CAESAR быстро выйдут из строя. В то же время ремонту машина не подлежит, ее можно только пересобрать заново.

Кроме того, у Украины недостаточно нормальных боеприпасов для этой машины. Их, по словам активиста, не поставляли из-за дороговизны. Франция их и не производит сама, добавил Моро.

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Ранее в этот день Ксавье Моро отметил, что поставки Францией оружия Украине являются преступлением против населения, традиций и истории. По его словам, во Франции прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей.

До этого, 17 апреля, посол России в Дании Владимир Барбин в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщил, что Дания отправит в мае на Украину 19 артиллерийских систем Caesar, а летом — танки Leopard 1. Он обратил внимание, что датскими инструкторами ведется обучение украинских военнослужащих.

Еще в феврале председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин перечислил, из каких орудий на тот момент ВСУ вели стрельбу. Он отметил, что 2014 году у ВСУ не было натовского оружия для обстрелов гражданского населения. Однако в настоящее время ситуация «кардинально поменялась».

Боевики ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня — от советских «Град», «Ураган» или «Смерч» до американских HIMARS и чешских Vampire, а также применяется ствольная артиллерия калибра 155 мм — американские гаубицы М777 и французские самоходные артиллерийские установки Caesar, а также минометы калибра 122 мм.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.

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