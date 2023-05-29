Расчет миномета «Тюльпан» уничтожил командный пункт ВСУ под Марьинкой
Расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Южной группировки войск ликвидировал командный пункт украинских боевиков под Марьинкой. Об этом 29 мая ТАСС сообщил командир расчета самоходного миномета с позывным Связист.
«В основном мы работаем именно по укрепрайонам — по лесопосадкам, по траншеям, окопам, блиндажам, дотам. Ну и редко, но работаем по зданиям. Здесь в основном, на этом направлении, работаем именно по зданиям. В том числе отработали по командно-наблюдательному пункту (КНП) противника», — сказал он.
Он добавил, что для выполнения боевой задачи применили миномет, так как украинский пункт располагался в многоэтажном здании. Стрельба велась из миномета калибра 240 мм и при использовании корректируемых снарядов 3Ф5 — «Смельчак». Корректировка велась благодаря лазеру.
Также командир рассказал, что расчеты «Тюльпана» могут использовать и мины 3Ф2 — «Дельфин», дальность которых до 9 км. Выбор боеприпасов зависит от цели — здания, укрепрайоны или сильные укрепрайоны.
Связист отметил, что украинские боевики видят в этих минометах очень желанную цель. Быстро перемещаться с позиций помогает то, что машина способна быстро складываться. Если выполнение задачи проходит гладко, то уже через 40 секунд, как правило, машина уходит с одной позиции на другую точку.
Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что расчеты самоходных минометов «Тюльпан» поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Пятихаток и Новоданиловки на запорожском направлении. Также Гордеев отметил, что российская артиллерия уничтожила два минометных расчета ВСУ в районе Каменского.
Накануне корреспондент «Известий» Родион Северьянов сообщил, что бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ. Бойцы добираются до самого переднего рубежа, где в амбразуре виднеются позиции украинских боевиков и производят выстрелы из ручных противотанковых гранатометов (РПГ), уточнил он.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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