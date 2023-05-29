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Расчет миномета «Тюльпан» уничтожил командный пункт ВСУ под Марьинкой

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Южной группировки войск ликвидировал командный пункт украинских боевиков под Марьинкой. Об этом 29 мая ТАСС сообщил командир расчета самоходного миномета с позывным Связист.

«В основном мы работаем именно по укрепрайонам — по лесопосадкам, по траншеям, окопам, блиндажам, дотам. Ну и редко, но работаем по зданиям. Здесь в основном, на этом направлении, работаем именно по зданиям. В том числе отработали по командно-наблюдательному пункту (КНП) противника», — сказал он.

Он добавил, что для выполнения боевой задачи применили миномет, так как украинский пункт располагался в многоэтажном здании. Стрельба велась из миномета калибра 240 мм и при использовании корректируемых снарядов 3Ф5 — «Смельчак». Корректировка велась благодаря лазеру.

Также командир рассказал, что расчеты «Тюльпана» могут использовать и мины 3Ф2 — «Дельфин», дальность которых до 9 км. Выбор боеприпасов зависит от цели — здания, укрепрайоны или сильные укрепрайоны.

Связист отметил, что украинские боевики видят в этих минометах очень желанную цель. Быстро перемещаться с позиций помогает то, что машина способна быстро складываться. Если выполнение задачи проходит гладко, то уже через 40 секунд, как правило, машина уходит с одной позиции на другую точку.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что расчеты самоходных минометов «Тюльпан» поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Пятихаток и Новоданиловки на запорожском направлении. Также Гордеев отметил, что российская артиллерия уничтожила два минометных расчета ВСУ в районе Каменского.

Накануне корреспондент «Известий» Родион Северьянов сообщил, что бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ. Бойцы добираются до самого переднего рубежа, где в амбразуре виднеются позиции украинских боевиков и производят выстрелы из ручных противотанковых гранатометов (РПГ), уточнил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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