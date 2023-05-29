Группировка сил «Восток» поразила опорные пункты украинских боевиков

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 29 мая рассказал, что расчеты самоходных минометов «Тюльпан» поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Пятихаток и Новоданиловки на запорожском направлении.

«На запорожском направлении расчетами самоходных минометов «Тюльпан» поражены опорные пункты противника в районе населенных пунктов Пятихатки и Новоданиловка», — приводит его слова ТАСС.

Также Гордеев отметил, что российская артиллерия уничтожила два минометных расчета ВСУ в районе Каменского.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» поразил опорный пункт украинских боевиков.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России за сутки на донецком направлении ликвидировали до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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