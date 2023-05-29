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Reuters: слова сенатора США Грэма о смертях русских были вырваны Киевом из контекста

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Видео с высказываниями американского сенатора Линдси Грэма о «смертях россиян» на Украине и «удачной трате денег» США было неверно смонтировано Киевом. Об этом 29 мая сообщает Reuters.

Накануне в Сети распространилось видео, на котором Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским сказал, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно», поскольку в результате этого «умирают» россияне. Однако высказывания сенатора были вырваны из контекста. Ролик смонтирован так, что создается впечатление, что они были произнесены вместе.

«Из первоначальных выдержек разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора», — говорится в сообщении.

Как уточняет Reuters, из полных комментариев Грэма следует, что между двумя его высказываниями нет связи.

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Накануне председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьеву сказала, что не все в США поддерживают русофобию. Дипломат подчеркнула, что простые американцы не знают, какие высказывания позволяют себе представители власти США, за которых голосуют они же.

Она также добавила, что американцы «вынесли бы Грэма на следующий день» за его ксенофобские высказывания, если бы они затронули тему меньшинств из числа латиноамериканцев, афроамериканцев, африканцев или азиатов».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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