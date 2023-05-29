Собянин рассказал о летних путешествиях с речных вокзалов Москвы

С Северного и Южного речных вокзалов Москвы можно отправиться на теплоходе по 30 крупным городам России. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, жемчужиной сезона стал круиз «Московская кругосветка». Теплоход проходит по Москве-реке, Оке и Волге, пишет НСН.

Туристы посетят Ярославль, Ростов, Кострому, Переславль-Залесский, а также другие малые и большие российские города. Кроме того, в этом сезоне теплоходы идут в круговой круиз через Уфу со стартом и финишем в Москве, отмечает телеканал «360».

Собянин уточнил, что в этом году в маршрутную сеть включили 10 экскурсионных прогулок. Новой точкой притяжения стал причал «Лужники-Центральный», уточняет сайт kp.ru. Для удобства пассажиров была организована единая система навигации, отмечает агентство городских новостей «Москва».

11 мая Сергей Собянин сообщил, что с момента открытия после реконструкции Южного речного вокзала в Москве его посетили уже 22 тыс. человек.

В конце апреля после реконструкции открылся Южный речной вокзал Москвы. Специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную, пешеходные маршруты, благоустроили территорию, пишет Life.ru. Согласно прогнозам, за сезон навигации его посетят свыше 300 тысяч человек.

Решение о проведении масштабной реконструкции было принято в 2021 году. Ее целью значилось вернуть вокзалу первоначальный исторический облик, отмечает сайт aif.ru.