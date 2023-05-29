Reuters: Киев смонтировал видео с речью сенатора Грэма о смертях россиян и трате денег США

Сенатор США Линдси Грэм не называл смерть россиян удачным вложением американских средств, однако офис президента Украины Владимира Зеленского распространил сфабрикованную запись, где слова о смерти россиян и об американских тратах шли подряд. В воскресенье, 28 мая, агентство Reuters представило полную версию записи диалога сенатора с украинским лидером.

Смонтированную видеозапись 26 мая распространил офис Зеленского, в том числе посредством публикации в Telegram-канале украинского президента.



Агентство отметило, что изначально опубликованные кадры не давали понять, что фразы «россияне умирают» и «мы никогда еще не тратили деньги так удачно» были произнесены не в том же диалоге.

В действительно слова Грэма относились к общей помощи Украине от Соединенных Штатов. Политику сопротивление украинской стороны напомнило «о лучшем в нас самих в Америке».

«Было время в Америке, когда мы были такими, боролись до последнего человека, мы собирались быть свободными или умереть», — отметил Грэм.

На что Зеленский ответил: «Теперь вы свободны. И мы будем».

После этого сенатор сказал, что «россияне умирают», а президент добавил: «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не сражаемся на их территории».

Изначальная видеозапись вызвала критику в Москве.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьеву сказала, что не все в США поддерживают русофобию. Дипломат подчеркнула, что простые американцы не знают, какие высказывания позволяют себе представители власти США, за которых голосуют они же.

Она также добавила, что американцы «вынесли бы Грэма на следующий день» за его ксенофобские высказывания, если бы они затронули тему меньшинств из числа латиноамериканцев, афроамериканцев, африканцев или азиатов.

Ранее в этот день пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила о том, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.