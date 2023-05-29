Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Мир
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Мир
В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Три человека пострадали в результате стрельбы в Техасе
Армия
ВС РФ с помощью БПЛА «Орлан-30» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
Общество
Чиновников будут наказывать за недостоверную медицинскую отчетность
Общество
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Сахалине
Общество
Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником
Армия
Расчет ЗРК «Бук-М2» ЦВО уничтожил более 40 воздушных целей ВСУ
Армия
ВС РФ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по позициям ВСУ под Артемовском
Мир
Генсек ООН Гутерриш поздравил Эрдогана с победой на выборах
Мир
В минтуризме Израиля заявили об ожидании более 200 тыс. россиян в этом году
Сюжет:

Эксперт рассказал о значении ракетных ударов на передовой

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мощные и планомерные удары БПЛА и высокоточных ракет облегчат работу нашим войскам на линии боевого соприкосновения, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Сняты с хранения: ВКС России уничтожают склады боеприпасов ВФУ
Интенсивные ракетные удары мешают ВФУ сосредоточить силы для контрнаступления, говорят эксперты

По его словам, планомерная работа по тылам ВФУ позволит российской армии с большей эффективностью и меньшими потерями решать боевые задачи в обороне сейчас, а в дальнейшем — и в наступлении.

Так он прокомментировал новости последних двух недель об уничтожении высокоточными ударами военной инфраструктуры Украины и личного состава ВФУ.

По его словам, главная цель этих ударов — потрепать и ослабить противника.

«Сейчас выбиваются резервы, которые долго готовили на Западе. Важно, что их уничтожают до того, как они попадают на фронт», — объяснил он.

По словам Василия Дандыкина, также очень важно и то, что места нахождения боеприпасов, расположения штабов, пунктов связи и воинских частей, а также складов горюче-смазочных материалов становятся известны Вооруженным силам России.

«Практически каждую ночь, каждое утро они истребляются ударами стратегической авиации и флота. Также широко задействованы беспилотники», — объяснил эксперт.

По его словам, этого, кроме всего прочего, говорит о хорошей работе нашей разведки. Он считает, удары высокоточных ракет и БПЛА уже оказали воздействие на возможности ВФУ вести интенсивные боевые действия.

«С каждым днем таких ударов возможности врага тают. Где-то он не может с прежней интенсивностью вести огонь, перемещаться, вести атакующие действия. В дальнейшем эти трудности будут только увеличиваться», — уверен эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пункт поражения: ВС России разбили наемников в Харьковской области

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023