Эксперт рассказал о значении ракетных ударов на передовой

Мощные и планомерные удары БПЛА и высокоточных ракет облегчат работу нашим войскам на линии боевого соприкосновения, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, планомерная работа по тылам ВФУ позволит российской армии с большей эффективностью и меньшими потерями решать боевые задачи в обороне сейчас, а в дальнейшем — и в наступлении.

Так он прокомментировал новости последних двух недель об уничтожении высокоточными ударами военной инфраструктуры Украины и личного состава ВФУ.

По его словам, главная цель этих ударов — потрепать и ослабить противника.

«Сейчас выбиваются резервы, которые долго готовили на Западе. Важно, что их уничтожают до того, как они попадают на фронт», — объяснил он.

По словам Василия Дандыкина, также очень важно и то, что места нахождения боеприпасов, расположения штабов, пунктов связи и воинских частей, а также складов горюче-смазочных материалов становятся известны Вооруженным силам России.

«Практически каждую ночь, каждое утро они истребляются ударами стратегической авиации и флота. Также широко задействованы беспилотники», — объяснил эксперт.

По его словам, этого, кроме всего прочего, говорит о хорошей работе нашей разведки. Он считает, удары высокоточных ракет и БПЛА уже оказали воздействие на возможности ВФУ вести интенсивные боевые действия.

«С каждым днем таких ударов возможности врага тают. Где-то он не может с прежней интенсивностью вести огонь, перемещаться, вести атакующие действия. В дальнейшем эти трудности будут только увеличиваться», — уверен эксперт.

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