Участники «Московского долголетия» выступят на фестивале «Рыбная неделя»

Участники проекта «Московское долголетие» выступят на мероприятиях фестиваля «Рыбная неделя». Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, больше 100 жителей Москвы старшего поколения представят концертную программу, а также помогут шеф-поварам приготовить оригинальные рыбные блюда, отмечает телеканал «360».

Концерты пройдут на Тверской и Манежной площадях. Участники проекта приготовили музыкальные композиции о Москве и номера на морскую тематику. Прозвучат такие известные песни, как «Чайка за кормой», «Ну что тебе сказать про Сахалин», «Рыбацкий поселок» и другие, пишет РИАМО.

На Манежной площади шеф-повара и участники проекта покажут, как сделать барабульку с пряным соусом и жареную барабульку. Кроме того, гости увидят, как готовится рыбный суп со сливками и рыбная солянка.

Кроме того, горожане старшего возраста расскажут о своих любимых способах приготовления морепродуктов, а также поделятся историями о морских путешествиях и рыбалке, пишет агентство городских новостей «Москва».

24 мая сообщалось, что в рамках фестиваля «Рыбная неделя» в Москве организуют заплывы на сапах как для профессионалов, так и для любителей. Также пройдет карнавальный костюмированный заплыв. Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация, пишет RT.

10 мая стало известно, что участников проекта «Московское долголетие» пригласили принять участие в пробах для съемок в сериале по мотивам жизни москвичей старшего поколения.

В сериале будет 10 эпизодов. Съемки пройдут в жанре мокьюментари — игровое кино, в котором имитируется документальная съемка.