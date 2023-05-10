Участники «Московского долголетия» смогут сняться в сериале

Участников проекта «Московское долголетие» пригласили принять участие в пробах для съемок в сериале по мотивам жизни москвичей старшего поколения. Его планируется создать в рамках фестиваля кино и театра «Серебряная астра». Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы в среду, 10 мая.

«В этом году мы решили открыть новую веху и снять сериал, где, по сути, участники сыграют самих себя, а одним из действующих лиц станет сам город», — цитирует заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова RT.

Кастинг пройдет 13, 16 и 20 мая, регистрация идет на сайте mosdolgoletie.timepad.ru. Подать заявку может любой участник «Московского долголетия», пишет агентство городских новостей «Москва». На пробы приглашаются люди с разными интересами для более правдоподобной передачи творческой задумки.

Кинопартнерами участников фестиваля на съемочной площадке будут звезды театра и кино, пишет «Москва 24».

В сериале будет 10 эпизодов. Съемки пройдут в жанре мокьюментари — игровое кино, в котором имитируется документальная съемка, сообщает телеканал «360». В каждой серии будут свои тематика и главные роли.

Ранее, 1 марта, проекту «Московское долголетие» исполнилось пять лет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента старта проекта к нему присоединились свыше 500 тыс. представителей старшего поколения.