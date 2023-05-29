В ЦАР начали производство российской водки и пива
Водка и пиво российского производства пользуются популярностью среди жителей Центральноафриканской Республики, сообщил «Известиям» посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза.
«Сейчас выпускают там русскую водку, называется Wa Na Wa. Французское пиво у нас выпускали больше 60 лет. Но французы вооружали разные военные группировки, поэтому сейчас народ не очень согласен с этой французской фабрикой», — сказал он, отметив, что пиво российского производства сейчас популярнее французского.
В свою очередь, ЦАР хотела бы поставлять в Россию авокадо и кофе, однако это невозможно из-за трудностей с логистикой, добавил посол.
По той же причине Россия не может направить в ЦАР несколько тонн нефти, отметил он.
Тем не менее российская компания наладила экспорт дерева редких пород из ЦАР в РФ, добавил посол.
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