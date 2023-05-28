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Мирная жительница погибла в результате обстрела Алмазной

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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В результате обстрела города Алмазной в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибла мирная жительница. Об этом 28 мая сообщили в мэрии Стаханова.

«Женщина погибла. Девять человек ранены. Среди раненых — десятилетний мальчик. У ребенка ранения спины и головы», — рассказали в мэрии ТАСС.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

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Ранее в этот день сообщалось о двух обстрелах Алмазной со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен по частному сектору города.

Также 28 мая сообщалось, что ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецку. Попадания были зафиксированы в Киевском районе.

Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка ВСУ. По его словам, в нескольких районах при обстреле были повреждены частные дома.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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