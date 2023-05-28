Мирная жительница Донецка ранена в результате обстрела со стороны ВСУ
Мирная жительница получила ранение 28 мая при обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате <...> обстрела Куйбышевского района <...> получила ранения женщина 1950 года рождения», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в нескольких районах при обстреле были повреждены частные дома.
Накануне один человек погиб в результате обстрела Донецка украинскими боевиками, повреждено здание научно-исследовательского института.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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