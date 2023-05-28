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ВСУ дважды обстреляли Алмазную в ЛНР

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли город Алмазную в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 28 мая сообщили в мэрии Стаханова.

«По предварительной информации, 28 мая в 15:18 и 15:27 мск территория Алмазной подверглась артобстрелу. ВСУ нанесли удар по частному сектору», — сообщили ТАСС в мэрии.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

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Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецку. Попадания были зафиксированы в Киевском районе.

Также мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка ВСУ. По его словам, в нескольких районах при обстреле были повреждены частные дома.

Накануне один человек погиб в результате обстрела Донецка украинскими боевиками, повреждено здание научно-исследовательского института.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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