ВСУ выпустили десять ракет РСЗО по Донецку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецку. Об этом 28 мая сообщил представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным ведомства, огонь велся в 15:55 мск из населенного пункта Ласточкино. Попадания были зафиксированы в Киевском районе Донецка.
Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка ВСУ. По его словам, в нескольких районах при обстреле были повреждены частные дома.
Накануне один человек погиб в результате обстрела Донецка украинскими боевиками, повреждено здание научно-исследовательского института.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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