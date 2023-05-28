Зеленский предложил ввести в отношении Ирана санкций сроком на 50 лет
Киев намерен ввести санкции в отношении Ирана сроком на 50 лет. Соответствующее постановление внес в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский 28 мая.
Таким образом, если проект будет принят, то решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 27 мая будет утверждено.
Предполагается, что Украина приостановит все торговые операции с Ираном, а также прекратит транзит ресурсов с гражданами Ирана через территорию Украины и исполнение экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам. Также будет введен запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.
На данный момент инициатива направлена на рассмотрение в профильный комитет и депутатам.
Ранее украинский лидер призвал Иран перестать поддерживать РФ, так как это приведет к большей изоляции Исламской Республики.
В ответ на это пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани 28 мая заявил, что антииранские заявления Зеленского делаются с целью привлечения финансовой помощи Запада. Канани также назвал целями заявлений Зеленского организацию политического шоу и отвлечение внимания общества безосновательными претензиями в адрес иранского народа.