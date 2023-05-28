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В Иране осудили Зеленского после его слов о России
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В Иране осудили Зеленского после его слов о России

Пресс-секретарь МИД Ирана Канани раскритиковал Зеленского после его слов о помощи России
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Фото: Global Look Press/Sha Dati
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Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани заявил, что антииранские заявления президента Украины Владимира Зеленского делаются с целью привлечения финансовой помощи Запада. Об этом сообщило агентство ISNA.

Ранее украинский лидер призвал Иран перестать поддерживать РФ, так как это приведет к большей изоляции исламской республики.

«Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской Республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», — рассказал иранский дипломат.

Канани также назвал целью заявлений Зеленского организацию политического шоу и отвлечение внимания общества безосновательными претензиями в адрес иранского народа.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что исламская республика всегда выступала против продолжения конфликта на Украине. Он указал на то, что необходимо найти политическое решение, чтобы закончить его как можно скорее. Канани добавил, что Иран готов помочь в реализации мирного решения.

Развести по углам: Запад накажет Иран за сотрудничество с Россией
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Ранее, 9 марта, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия пошла на беспрецедентное соглашение с Ираном за помощь в специальной военной операции.

Кроме того, в конце прошлого года в американской прессе появились публикации о том, что Иран поставляет России беспилотники, которые затем применяются на Украине. Москва это последовательно отрицала.

В частности, глава МИД России Сергей Лавров называл эти обвинения бездоказательными.

В начале марта 2023 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что Киев до сих пор не предоставил никаких документов касательно использования иранских беспилотников Россией во время украинского конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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