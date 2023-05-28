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Посол России обвинил Лондон в разрушении отношений с Москвой из-за Украины

Посол Келин: Великобритания своей позицией по Украине разрушила отношения с Россией
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Власти Великобритании своей позицией по Украине разрушили всю архитектуру отношений с Россией, заявил 28 мая российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала Би-би-си.

«У нас долгая история отношений с Соединенным Королевством, и, к сожалению, Лондон решил взорвать всю архитектуру отношений», — сказал Келин.

Он напомнил, что истории этих отношений 450 лет.

«Есть связи между людьми <...> и их пытаются испортить за один день», — добавил посол.

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Также в ходе этого интервью Келин сказал, что продолжительность украинского конфликта будет зависеть от того, насколько его еще обострят страны НАТО, включая Великобританию.

Ранее, 22 мая, премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал в корне неправильными любые мирные планы, которые приведут к замораживанию конфликта на Украине.

При этом в апреле бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд указал, что конфликт на Украине объединил Запад, однако это привело к расколу в мире.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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