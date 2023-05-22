Сунак указал на недопустимость заморозки конфликта на Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 22 мая назвал в корне неправильными любые мирные планы, которые приведут к замораживанию конфликта на Украине.

Он указал, что единственный путь — это вывод Россией всех ее войск с украинской территории.

«Любые инициативы, которые выдаются за мирные планы, а в действительности являются лишь попытками заморозить конфликт <...> в корне неправильны, и их истинную природу необходимо изобличать», — сказал Сунак, выступая в палате общин британского парламента.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц также призвал не устраивать из мирных переговоров заморозку украинского конфликта.

Ранее, 18 мая, представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач указал, что замораживание конфликта на Украине с его последующим периодическим возобновлением не соответствует интересам стран Евросоюза.

В свою очередь газета Politico со ссылкой на предварительные обсуждения, состоявшиеся в различных американских ведомствах и Белом доме, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена готовится к сценарию, по которому конфликт на Украине может быть заморожен на десятилетия. При этом варианты заморозки боевых действий включают вопросы об установлении потенциальных границ, которые согласились бы не пересекать как Украина, так и Россия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.