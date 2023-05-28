В Саратовской области в результате ДТП пострадали девять человек

В Лысогорском районе Саратовской области в результате столкновения двух легковушек пострадали девять человек, в том числе два ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Авария произошла утром 28 мая на 660-м км автодороги Р-22 «Каспий». Уточняется, что в результате в больницу направили двухлетнюю девочку в крайне тяжелом состоянии. Также пострадали подросток 17 лет, четверо мужчин и три женщины.



«Ребенок двух лет, открытая ЧМТ (черепно-мозговая травма. — Ред.), ушиб головного мозга тяжелой степени. Множественные переломы костей черепа со смещением. Помощь оказывается», — уточнил Костин.

По его словам, на место происшествия вылетела санавиация, которая осуществляет перевозку тяжелобольных по воздуху.

Ранее в этот день в Волгограде микроавтобус протаранил столб. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Водитель был направлен для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. По факту аварии проводится проверка.