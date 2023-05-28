Реклама
Прямой эфир
Мир
Мэр Стамбула заявил о намерении оппозиции Турции укреплять отношения с Россией
Мир
Reuters сообщило о строительстве КНДР заграждений на границе с Россией и Китаем
Мир
Власти Киева сообщили о самых массированных ударах беспилотников по городу
Мир
Премьер Италии пообещала Украине «экономическое чудо»
Мир
В ЦИК Турции заявили об отсутствии каких-либо инцидентов на выборах президента
Мир
Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы по поставкам истребителей Украине
Мир
Румыния поставила Украине аварийную помощь из-за нехватки электроэнергии
Мир
Во Франции протестующие против пенсионной реформы подожгли полицейский участок
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в трехэтажном здании в центре Москвы
Общество
Москвичам пообещали кратковременный дождь 28 мая
Мир
The Telegraph узнала о хаосе в рядах ВСУ перед контрнаступлением
Спорт
Кан сообщил о запрете ему отпраздновать чемпионство «Баварии» с командой

В Саратовской области в результате ДТП пострадали девять человек

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Лысогорском районе Саратовской области в результате столкновения двух легковушек пострадали девять человек, в том числе два ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Авария произошла утром 28 мая на 660-м км автодороги Р-22 «Каспий». Уточняется, что в результате в больницу направили двухлетнюю девочку в крайне тяжелом состоянии. Также пострадали подросток 17 лет, четверо мужчин и три женщины.

«Ребенок двух лет, открытая ЧМТ (черепно-мозговая травма. — Ред.), ушиб головного мозга тяжелой степени. Множественные переломы костей черепа со смещением. Помощь оказывается», — уточнил Костин.

По его словам, на место происшествия вылетела санавиация, которая осуществляет перевозку тяжелобольных по воздуху.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Ранее в этот день в Волгограде микроавтобус протаранил столб. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Водитель был направлен для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. По факту аварии проводится проверка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023