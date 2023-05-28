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Пассажир микроавтобуса погиб в результате ДТП в Волгограде

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Фото: МВД России
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В Волгограде микроавтобус протаранил столб. Один человек погиб человек, еще двое пострадали. Об этом 27 мая сообщило региональное управление МВД.

Отмечается, что ДТП произошло на Университетском проспекте. Водитель микроавтобуса Peugeot не справился с управлением и протаранил опору линии электропередачи (ЛЭП). По информации МВД, мужчина вез своих родственников.

В результате аварии один из пассажиров скончался, еще двое обратились за медицинской помощью.

Водитель был направлен для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. По факту аварии проводится проверка.

Ранее в этот день губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в результате аварии с участием рейсового автобуса в Чердаклинском районе пострадали семь человек. Они были доставлены в Центральную городскую клиническую больницу Ульяновска, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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