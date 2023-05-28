Белгородский губернатор Гладков заявил, что попал под обстрел при посещении Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при въезде в город Шебекино. Об этом в субботу, 27 мая, он написал в своем Telegram-канале.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — рассказал он.

Губернатор сообщил, что за сутки Шебекино подверглось обстрелу ВСУ пять раз. Он назвал 27 мая самым тяжелым днем для этого округа.

Гладков отметил, что в связи с обстрелами была проведена работа с силовыми подразделениями. Он уточнил, что время покажет, насколько долгосрочный характер будут иметь принятые изменения.

Губернатор также призвал жителей округа обращаться в местную администрацию, если у них возникают сомнения и переживания. Кроме того, он сообщил, что можно обращаться к нему в приемную, а также в администрации муниципальных образований. Гладков отметил, что региональные власти ждут звонков и готовы разместить людей на любое время в безопасном месте.

Ранее в этот день Гладков сообщил, что при обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа погиб мужчина, а также пострадали девочка 15 лет и мальчик 17 лет. Еще одному мужчине не потребовалась госпитализация. Ему оказали помощь врачи ЦРБ — обработали рассечение кожи головы, добавил губернатор области.

Также зафиксированы повреждения в 70 квартирах 11 многоквартирных домов. Кроме того, есть разрушения в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях.