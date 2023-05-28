Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN сообщил о снятии угрозы дефолта в США на два года
Происшествия
В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали у берегов Камчатки
Армия
Бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ
Мир
Байден заявил о предотвращении катастрофического дефолта США
Мир
FT узнала о планах Эр-Рияда присоединиться к банку БРИКС
Мир
В Абхазии отвергли влияние отмены виз для Грузии на отношения с РФ
Мир
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире
Общество
Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области
Мир
В Иране осудили Зеленского после его слов о России
Армия
Авиация РФ уничтожила две бригады ВСУ на краснолиманском направлении

Белгородский губернатор Гладков заявил, что попал под обстрел при посещении Шебекино

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при въезде в город Шебекино. Об этом в субботу, 27 мая, он написал в своем Telegram-канале.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — рассказал он.

Губернатор сообщил, что за сутки Шебекино подверглось обстрелу ВСУ пять раз. Он назвал 27 мая самым тяжелым днем для этого округа.

Гладков отметил, что в связи с обстрелами была проведена работа с силовыми подразделениями. Он уточнил, что время покажет, насколько долгосрочный характер будут иметь принятые изменения.

Губернатор также призвал жителей округа обращаться в местную администрацию, если у них возникают сомнения и переживания. Кроме того, он сообщил, что можно обращаться к нему в приемную, а также в администрации муниципальных образований. Гладков отметил, что региональные власти ждут звонков и готовы разместить людей на любое время в безопасном месте.

Завершить ликвидацию: режим КТО отменен после разгрома украинской ДРГ
В Белгородской области уничтожены более 70 террористов и девять единиц техники

Ранее в этот день Гладков сообщил, что при обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа погиб мужчина, а также пострадали девочка 15 лет и мальчик 17 лет. Еще одному мужчине не потребовалась госпитализация. Ему оказали помощь врачи ЦРБ — обработали рассечение кожи головы, добавил губернатор области.

Также зафиксированы повреждения в 70 квартирах 11 многоквартирных домов. Кроме того, есть разрушения в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023