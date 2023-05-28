Эксперт рассказал о вовлечении в мошенничество телефонных абонентов

Пользователи мобильных телефонов внезапно для себя могут быть вовлечены в мошеннические схемы, если их номер используют злоумышленники. Об этом в воскресенье, 28 мая, рассказал агентству «Прайм» директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич.



По его словам, мошенники используют технологию подмены идентификатора вызывающего абонента. Они маскируют номер, в результате чего кажется, что звонит другой абонент.

Гулевич отметил, что для подмены идентификатора (Caller ID) злоумышленники используют услуги виртуальных провайдеров IP-телефонии и SIP-телефонии (протокол для обмена данными в сети).



«Если вам сообщают, что с вашего номера телефона поступают звонки, которых вы не совершали — это главный признак неправомерных действий мошенников», — сообщил эксперт.

Специалист посоветовал запросить детализацию звонков у своего мобильного оператора. В детализации будут отсутствовать звонки, выполненные злоумышленниками. Это подтвердит непричастность абонента к мошенничеству.

Ранее, 11 мая, заслуженный юрист России Иван Соловьев дал советы по ведению диалога с телефонными мошенниками. По его словам, в случае поступления подозрительного телефонного звонка следует задать собеседнику уточняющие вопросы, которые покажут, кто он на самом деле.



4 мая советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров предостерег от общения с выдающими себя за сотрудников Центробанка (ЦБ) РФ мошенниками.

До этого, 17 апреля, независимый эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов предупредил, что россияне могут столкнуться с еще одним всплеском активности телефонных мошенников на фоне принятия закона об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Пока резкого роста мошенничества в связи с этой темой не зафиксировано, но злоумышленники всегда пользуются социальной повесткой для выманивания денег.