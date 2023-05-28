Диетолог раскрыла способ дожить до ста лет

Соблюдение режима питания, как в «голубых зонах», может увеличить продолжительность жизни на 13 лет и достичь 100-летнего возраста. Об этом 27 мая рассказала врач-диетолог Василиса Пономарева в беседе с МедикФорум.

«Нам уже несколько десятилетий известно, что здоровое питание может положительно повлиять на продолжительность жизни и здоровье», — отметила врач.

Диетолог рассказала об исследованиях и наблюдениях в регионах по всему миру, где люди являются долгожителями и сохраняют свое здоровье дольше других. Речь идет про «голубые зоны» от Окинавы до Сардинии и от Никои до Икарии, характеризующиеся высоким потреблением овощей, фруктов, зерновых и бобовых.

Именно эти продукты богаты питательными веществами, которые уменьшают риск развития проблем со здоровьем, например, болезни сердца или инсульт.

Однако важно не только добавлять в рацион полезную еду, но и стараться избегать употребления вредных продуктов. Большую роль играет тот факт, что люди в странах «голубых зон» «часто не едят много мяса, молочных продуктов, рафинированного сахара и полуфабрикатов», добавила Пономарева.

«Общим для «голубых зон» является диета, состоящая преимущественно или исключительно из растений, с упором на бобовые как основной источник белка», — заключила специалист.

Ранее, 27 мая, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, как побороть сильную тягу к сладкому. Необходимо добавить в свой рацион достаточное количество углеводов, а именно цельнозерновых продуктов, круп длительной варки, а также важно присутствие клетчатки — овощей и фруктов, сказала врач.